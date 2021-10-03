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مصدر في «طالبان»: القضاء على مجموعة لعناصر «داعش» في كابول

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مصدر في «طالبان»: القضاء على مجموعة لعناصر «داعش» في كابول مصدر في «طالبان»: القضاء على مجموعة لعناصر «داعش» في كابول

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ذكر مصدر مطلع في «طالبان» أن قوات الحركة تمكنت من القضاء على مجموعة لمسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي جراء اشتباكات في إحدى مناطق العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المصدر، في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية: «تم قتل مجموعة مسلحين لداعش في منطقة خير خانة بعد تبادل وجيز لإطلاق النار».

وذكر شاهد عيان للوكالة أنه تم سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة الـ17 بكابل بما في ذلك من أسلحة عادية وثقيلة من قبل طرفين لم يحددهما.

وبسطت حركة «طالبان» السيطرة على كامل أراضي أفغانستان تقريبا، بما في ذلك كابل، في أواسط أغسطس في ظل انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من البلاد. ويعتبر «داعش» عدوا لدودا لـ«طالبان».

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