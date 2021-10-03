«بتعملوا كده ليه».. وزير التعليم يوجه رسالة لأولياء الأمور بشأن الدروس الخصوصية

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علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على واقعة ضبط سناتر دروس خصوصية، وقال في تصريحات تلفزيونية، الأحد، «التعليم المصري يوفر اليوم وسائل تشمل جميع المصادر العلمية لم تكن متواجدة في العهود السابقة»، مضيفا «المصادر مناسبة للغني والفقير كي لا يضطر للجوء للدروس». وأكمل «السناتر تكلف أولياء الأمور أموال، إضافة إلى أن كثيرا ممن يدرسون بها غير مؤهلين». وأكد شوقي أن الطلاب الذين اعتمدوا على المنصات التعليمية، ولم يلجؤوا إلى الدروس الخصوصية كانوا أصحاب المراكز الأولى في الامتحانات السابقة. وتساءل «الجميع يسأل ليل نهار عن كيفية حضور الطلاب في المدرسة خلال العام الجديد رغم أن الدولة وفرت لقاحات كورونا؟ هل أولياء الأمور يخشون من المدارس والوضع مختلف مع السناتر؟».

ووجه رسالة إلى أولياء الأمور «ذهاب أولادكم إلى الدروس الخصوصية أذى وليس واجب عليكم كما تتوقعوا، بتعملوا كده ليه، افتحوا قناة مدرستنا والبث المباشر وباقي المصادر المختلفة». ولفت إلى أنه من المقرر تخفيض مدة إغلاق الفصول حال اكتشاف إصابات كورونا للتراوح ما بين 10 إلى 14 يوما، بدلا من 28 يوما، وفقا لتقديرات الأبحاث العالمية. وأكد أن الطلاب على رأس خطة الدولة للتطعيم ضد كورونا، متابعا «الطلاب خسروا كثيرا بسبب عدم الحضور، ومن الصعب التعويض خاصة بالنسبة لصغار السن، ما تفرحش أن ابنك نجح وهو قاعد في البيت».

ونفى الدكتور طارق شوقي حدوث أي تغيير في مناهج الصف الرابع الابتدائي قائلا «دي جديدة لانج، وأتمنى عدم تناول السوشيال ميديا لقضايا علمية». وحول فتح وزارة التعليم باب التطوع أمام المعلمين قال «مشكلة كثافة الفصول مزمنة وتفاقمت لأسباب تاريخية، وعجز المعلمين تخطى 200 ألف»، مشيرا إلى أن كل 30 ألف معلم يكلفون الدولة مليار جنيه بالحد الأدنى للأجور. وتابع «من الصعب مطالبة وزارة المالية في ظل الأعباء التي تواجها بالأرقام السالفة، يوجد قيود وليس لدينا رفاهية تسمح لنا بالحلول المقترحة من قبل البعض»، معلقا «رغم كل الجدل حول القرار تقدم مئات الآلاف للتطوع، وسنختار المؤهلين».