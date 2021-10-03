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القومي للمرأة: شقيق ضحية الدقهلية لم ينجح في اغتصابها بمساعدة صديقه

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القومي للمرأة: شقيق ضحية الدقهلية لم ينجح في اغتصابها بمساعدة صديقه القومي للمرأة: شقيق ضحية الدقهلية لم ينجح في اغتصابها بمساعدة صديقه

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علقت الدكتورة داليا الإتربي عضو المجلس القومي للمرأة على واقعة خطف فتاة ومحاولة اغتصابها بالدقهلية، على يد شقيقها. وقالت إنها زارت الفتاة في منزلها مؤكدة أن وضعها النفسي والجسدي صعب للغاية وحالتها النفسية صعبة والمجلس سيظل بجوارها لتقديم كل أنواع المساعدة.

وأوضحت أن المجلس عرف بالقضية من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وتحركنا على الفور وسنطلع على محضر النيابة العامة وسنتابع التحقيقات. وتابعت الدكتورة داليا الإتربي لدينا مجموعة من الأطباء لمعالجة الضحية نفسيا ونناشد الجهات المسئولة سرعة التحقيق فى الواقعة ومعاقبة الجاني.

وأشارت الدكتورة داليا الإتربي إلى أن شقيق الضحية لم ينجح فى محاولة اغتصابها بمساعدة صديقة وكان صدر ضد شقيق الضحية قرار بالحبس 15 يوما من النيابة العامة. وقالت أتوجه بالتحية للشعب المصري العظيم الذى نجح فى إنقاذها من يد الجناة مؤكدة أن الضحية لديها إبن صغير وكانت هناك محاولات لخطفه من المنزل.

المصرى اليوم

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