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استمرار غياب رفعت عن مران المصري .. واجتماع الشعباني مع اللاعبين

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استمرار غياب رفعت عن مران المصري .. واجتماع الشعباني مع اللاعبين استمرار غياب رفعت عن مران المصري .. واجتماع الشعباني مع اللاعبين

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تدريباته مساء اليوم الأحد، بمعسكره المغلق المقام حاليًا في مدينة برج العرب، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصلها عليها اللاعبين بالأمس. وقبل بداية المران، عقد التونسي معين الشعباني، المدير الفني، جلسة مع اللاعبين، من أجل شرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية، لتنفيذها في المرحلة المقبلة.

وشهد المران استمرار غياب أحمد رفعت، جناح الفريق، الذي حصل في الأسبوع الماضي، على إذن بمغادرة معسكر الفريق لمدة 24 ساعة، للذهاب إلى القاهرة للتواجد مع والدته، التي أجرت عملية جراحية في أحد المستشفيات، ولكن فوجئ مسؤولي النادي البورسعيدي بانقطاع اللاعب عن التدريبات ورفض تسليم جواز سفره إلى محمود جابر، المدير الإداري للفريق.

وخاض اللاعبون تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب، وبعدها قام الجهاز الفني بإجراء تقسيمة بالكرة بين اللاعبين لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

يُذكر أن المصري يستعد لخوض مباراة الموارد الأوغندي، المقرر لها 16 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

المصرى اليوم

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