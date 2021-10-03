هالة زايد عن تفضيل بعض الدول للقاحات معينة: ليس له مبرر

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن اللقاحات المتوفرة في مصر؛ تمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية، بنسبة 100%.

وأضافت هالة زايد في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك بعض الدول تفضل لقاحات معينة عن غيرها، معقبة: «ده ملهوش مبرر، وكل دولة بتفرض اللي يريحها».

وتابعت وزيرة الصحة والسكان أن اللجنة العلمية في مصر وضعت أولويات في اللقاحات المستوردة، موضحة: «كلهم يؤدون نفس النتيجة، واللقاحات كلها آمنة.. لا يمكن أن نعطي المواطن حاجة غير آمنة».

وأوضحت هالة زايد أن معظم الدول الأوروبية أصبحت توافق على اللقاحات التي لم تكن توافق عليها من قبل، مشيرة إلى أن هناك حوالي 14 دولة أوروبية وافقت على لقاح سينوفاك الذي تنتجه مصر.