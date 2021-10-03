هل يُدرس مشوار محمد صلاح في المناهج؟.. وزير التعليم يكشف عن انتمائه الكروي

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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انتمائه الكروي وأي فريق يشجعه، قائلا: «أنا أهلاوي من زمان، وبأتابع محمد صلاح».

وقال «طارق شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»: «بحب الرياضة جدا وكرة القدم بشكل خاص، ولكن المشكلة في المتابعة المباشرة بسبب الوقت».

وأضاف «شوقي»: «أنا أهلاوي جدا وأعز أصدقائي زمالكاوية ونختلف شوية لكن الدنيا بتمشي، وليس عندي أي مشكلة أني أقول أني أهلاوي»، موضحا أنه من الوارد تدريس مشوار محمد صلاح بالمناهج الدراسية.