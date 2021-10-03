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هل يُدرس مشوار محمد صلاح في المناهج؟.. وزير التعليم يكشف عن انتمائه الكروي

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هل يُدرس مشوار محمد صلاح في المناهج؟.. وزير التعليم يكشف عن انتمائه الكروي هل يُدرس مشوار محمد صلاح في المناهج؟.. وزير التعليم يكشف عن انتمائه الكروي

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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انتمائه الكروي وأي فريق يشجعه، قائلا: «أنا أهلاوي من زمان، وبأتابع محمد صلاح».

وقال «طارق شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»: «بحب الرياضة جدا وكرة القدم بشكل خاص، ولكن المشكلة في المتابعة المباشرة بسبب الوقت».

وأضاف «شوقي»: «أنا أهلاوي جدا وأعز أصدقائي زمالكاوية ونختلف شوية لكن الدنيا بتمشي، وليس عندي أي مشكلة أني أقول أني أهلاوي»، موضحا أنه من الوارد تدريس مشوار محمد صلاح بالمناهج الدراسية.

المصرى اليوم

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