محافظ المنيا يوجه بتبني أنشطة لتعميق روح الانتماء واستثمار طاقات الشباب

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عقدت مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا، اجتماع مجلس أمناءها، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف مناقشة ومتابعة عدد من الموضوعات، لدعم المنافذ التنويرية ونشر الوعي الثقافي والفكري في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وتنمية القدرة الإبداعية لدى جيل من الأطفال والكبار.

واستعرض طه نصر نائب مدير المكتبة مجهودات المكتبة والمستحدث فيها من خدمات وأنشطة ودورات تدريبية ومعدلات أداء المكتبة، كما استعرضت انس محمد مدير الحسابات بالمكتبة موازنة العام المالي 2020-2021. من جانبه، أكد محافظ المنيا أن مكتبة مصر العامة من العلامات المضيئة في المحافظة ومن البرامج التي تبعث الأمل في إعادة نشر الثقافة والوعي والجمال والحياة المستنيرة بين الأطفال لتكون نواة لنقلها للأماكن الأخرى.

ووجه المحافظ بوضع خطة سنوية لأنشطة المكتبة، تتضمن مختلف مجالات الفنون والاهتمام بالثقافة وتعميق روح الانتماء لدى رواد المكتبة، واستثمار طاقات الشباب. ناقش مع المجلس عددا من البنود المطروحة ضمن جدول الأعمال، منها اعتماد عدد من الدورات التدريبية بالمكتبة والموقف الحالي لإعادة بناء مسرح المكتبة، وكذلك العقود الخاصة بأعمال الصيانة.

يذكر أن مجلس أمناء المكتبة، برئاسة السيد المحافظ، يختص بوضع السياسات العامة التي تسير عليها، وله أن يصدر من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها، وبما لا يتعارض مع لائحتها التي تم اعتمادها