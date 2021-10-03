الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج 396 طالبا من 6 دول عربية

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احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخريج 396 خريجا من دفعة يوليو وسبتمبر 2021 الذين حصلوا على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة والتكنولوجيا، كلية الإدارة والتكنولوجيا، كلية اللغة والإعلام، كلية النقل الدولي واللوجستيات، كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكلية القانون.

ينتمي الخريجين لست دول: سوريا فلسطين العراق مصر نيجيريا اليمن. كما بلغ عدد الخريجين من كلية الإدارة والتكنولوجيا 119 خريج ،من كلية النقل الدولي واللوجستيات 54 خريجا. من كلية اللغة والإعلام 44 خريج ومن كلية القانون 30 خريج.

وفي كلمته أمام الحضور هنأ الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية الخريجين وأسرهم وأعرب عن فرحته وهو يلتقي بالخريجين من أبناء الأكاديمية فرع القرية الذكية وشكر ورحب بكل أم وأب عظماء قدموا كل ما لديهم حتي يصل أولادهم إلى مثل هذه اللحظة.