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الأرصاد تكشف تطورات إعصار شاهين : بدأ في تفريغ طاقته

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الأرصاد تكشف تطورات إعصار شاهين : بدأ في تفريغ طاقته الأرصاد تكشف تطورات إعصار شاهين : بدأ في تفريغ طاقته

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن تأثير إعصار شاهين الأكبر سيكون على سلطنة عمان وأجزاء من الإمارات وسيصل بحدة أقل على المناطق الشرقية إلى غدًا، نافيًا في ذات الوقت أن يكون له علاقة مباشرة بمصر، قائلًا: «لا يمكن وصوله إلينا وتأثيره قاصرًا على منطقة الخليج فقط».

تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، اليوم الأحد: سيمتد تأثير إعصار شاهين إلى دولة الامارات لكن سيكون أقل بكثير من تأثيراته على سلطنة عمان، موضحًا أن الإعصار بطبيعته بمجرد اصطدامه باليابس يبدأ في فقد قوته تدريجيًا، حيث أنه يستمد طاقته من البحار والأنهار وبدأ الآن في مرحلة تفريغ طاقته.

توقع شاهين أن يبدأ التحسن تدريجيًا غدًا في سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأمواج وصل إلى نحو 12 مترًا اليوم يعود للنشاط القوي للرياح وهو ارتفاع كبير يسمى بالغمر الكامل وما يسبب الأزمات وجود مناطق جبلية متاخمة للشريط الساحلي الأمر الذي ينجم عنه سيولًا.

المصرى اليوم

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