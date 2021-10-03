شاهد.. رجل يمارس التجديف فوق سيول إعصار شاهين

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بين المخاوف من إعصار شاهين وقلق المواطنين، وثق مقطع الفيديو رجل وهو يستمتع بالتجديف على قارب مطاطي في حي سكني، يرتدي ملابس البحر، بل يدعو الشباب للانضمام، في الوقت الذي تنهمر فيه الأخبار المحذرة من إعصار شاهين وتبعاته.

يذكر أن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عُمان أعلنت، الأحد، أن قطاع البحث والإنقاذ يتعامل مع بلاغ انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط وأنباء أولية عن وجود محتجزين، إضافة إلى انتشال جثتين من تحت الأنقاض.

وأوردت وكالة الأنباء العُمانية أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين، فيما أفاد مركز إدارة الحالات الطارئة العماني بأن سرعة الرياح تُقدر حول مركز الإعصار بـ64 عقدة أي 116 كلم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما يبعد مركز الإعصار 65 كلم شمال شرق محافظة مسقط.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، فإن قُطر عين الإعصار يبلغ ما بين 11 و14 كم، ويتوقع أن تصل عين الإعصار إلى اليابسة ما بين الساعة السادسة والتاسعة من مساء اليوم بتوقيت السلطنة.

وعلى صعيد اخر، نفت هيئة الأرصاد الجوية ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن إقبال إعصار شاهين على مصر خلال الساعات المقبلة بعد أن تضررت منه عمان .

قالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، «انتشرت الشائعات عن وجود إعصار شاهين سوف يضرب البلاد، ننفي هذا الخبر تماماً ».

وأكدت أن إعصار شاهين سوف يقتصر تأثيره على دولة عمان والإمارات بهطول أمطار تصل إلى 500 ملم .

اعصار شاهين

هل يضرب إعصار شاهين مصر؟

وناشدت المواطنين: «نرجوا مشاركة المنشور على نطاق واسع حتي يصل إلى الجميع لمنع انتشار هذه الشائعات».

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