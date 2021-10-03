استمرار التحقيق مع نجل ممثل شهير في قضية مخدرات (تفاصيل وصور)

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تواصل السلطات الهندية التحقيق مع «آريان خان» نجل نجم بوليوود شاروخان، الذي تم إلقاء القبض عليه متورطا في قضية مخدرات.

نجل شاروخان

وكانت قوات مكافحة المخدرات في الهند ألقت القبض على آريان وآخرين من أجل استجوابهم بعد تواجدهم في حفل اُقيم على متن سفينة «الامبراطورة» السياحية، حيث تم تداول مخدرات على متنها بحسب تقارير إعلامية صادرة في مدينة مومباي الهندية.

وتوجه آريان خان لإجراء التحاليل الطبية وفحص المخدرات.

نجل شاروخان

ونفى نجل شاروخان اشتراكه في تداول المخدرات ولكن التحقيقات مازالت مستمرة من أجل التوصل لموقفه القانوني.