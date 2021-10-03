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باستخدام أجهزة مخصَّصة.. حملات رقابية على محال بيع اللحوم شمالي الطائف

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لضمان سلامة ما يُعرَض بهذه المنشآت وسط إشادة كبيرة من المتابعين والمهتمين

باستخدام أجهزة مخصَّصة.. حملات رقابية على محال بيع اللحوم شمالي الطائف

نفَّذت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، عن طريق الفرع البلدي بالعطيف شمال المحافظة، حملات رقابية للتأكد من سلامة اللحوم التي تُباع لدى محال الجزارة، وبالمراكز التسويقية، باستخدام أجهزة مخصصة، ولمتابعة تقيُّد الملاحم بالاشتراطات الصحية ضمن البرنامج الرقابي المكثف.

تلك الأجهزة المخصصة لفحص اللحوم وجدت تشجيعًا من قِبل المستهلكين، ومطالبتهم بأن تنتشر بين المراقبين كافة، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من سلامة الأغذية وعدم تلوثها.

وتابعت "سبق" حساب أمانة الطائف على تويتر، وأشاد الكثير من المتابعين بتلك الخطوة، وباركوا انطلاقتها، والعمل على متابعة المحال كافة التي تُقدِّم الأغذية، واستخدام تلك الأجهزة لفحص ما يُقدَّم من غذاء، والتأكد من سلامته، ومعاقبة المخالفين.

وكانت أمانة الطائف قد أعلنت في وقت سابق أنها بدأت في دعم المراقبين الصحيين بوسائل داعمة للأعمال الرقابية، باستخدام أجهزة علمية، تعطي مصداقية أكبر، ولا تخضع لعملية التقييم العشوائي أثناء عملية فحص الأغذية، وتهدف لقياس نسبة التلوث الميكروبي على الأسطح والأيدي والمياه المستخدمة، إضافة لقياس درجة الحموضة والقاعدية للأغذية المحفوظة والمعروضة كاللحوم، وقياس مدى سلامة الأسماك، والتأكد من صلاحية الزيوت المستخدمة بعملية القلي، إضافة لجهاز قياس درجة حرارة المواد الغذائية التي تتأثر بالحرارة، وكذلك قياس درجة برودة ثلاجات حفظ المواد الغذائية وصلاحيتها، علاوة على جهاز قياس بقايا النترات في الخضراوات والفواكه.

وأكدت الأمانة حرصها الشديد على استخدام هذه الأجهزة أثناء قيام المراقبين بالبلديات الفرعية بجولاتهم الميدانية على المحال المتعلقة بالصحة العامة؛ وذلك لضمان سلامة ما يُعرّض بهذه المنشآت الغذائية التي لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك.

باستخدام أجهزة مخصَّصة.. حملات رقابية على محال بيع اللحوم شمالي الطائف

باستخدام أجهزة مخصَّصة.. حملات رقابية على محال بيع اللحوم شمالي الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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