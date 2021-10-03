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تسببت بانقطاع الكهرباء عن معظم الشوارع الرئيسة.. و"المدني" يحذر

هطلت أمطارٌ غزيرة على محافظة الطوال ومركز الموسم مغرب اليوم الأحد صاحبها بعض الصواعق الرعدية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على معظم الشوارع الرئيسة بمركز الموسم ورصد مواطن في مقطع فيديو أثناء نزول الصواعق بمركز الموسم في حين أطلقت مديرية الدفاع المدني بجازان تحذيراتها للمواطنين بتوخِّي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار.

كما حذّرت المديرية من النزول إلى بطون الأودية في حالة جريان السيل، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، وقالت: "إن جميع فرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج عن الأمطار والسيول".