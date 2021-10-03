«لؤلؤة في السماء» لسماح أبو بكر ضمن قائمة مكتبة ميونخ الدولية لعام 2021

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اختيرت قصة "لؤلؤة في السماء" للكاتبة سماح أبو بكر والصادرة عن دار نهضة مصر ضمن كتالوج مكتبة ميونخ الدولية لعام 2021 والتعريف بالقصة باللغة الألمانية، واعتبارها من أهم كتب الأطفال في العالم التي صدرت باللغة العربية .

تتناول "لؤلؤة في السماء" قضية غاية في الأهمية وهي التنمر من خلال قصة فتاة تُدعى "سماء" والتي كانت تبكي بسرعة لأي سبب؛ لذلك أطلقت عليها بعض زميلاتها في المدرسة لقب "سماء الممطرة صيفًا وشتاءً"، وكان ذلك يثير غضبها بشدة، ولكنها تتلقى رسالة من جدتها وهدية تغير طريقة تفكيرها، ومن ثم تستطيع مواجهة المشكلة وتصنع من الآلم الجمال .

وتعد الكاتبة سماح أبو بكر عزت واحدة من أهم مؤلفي أدب الطفل، حيث قدمت للوطن العربي أكثر من 40 إصدارًا في هذا التخصص ما بين قصص وكتب تاريخية، حصدت من خلالها العديد من الجوائز العربية والدولية .