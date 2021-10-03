طلب إحاطة لمراقبة صفحات تبيع أدوية ممنوعة على فيس بوك

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تقدّمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، وموجه للحكومة، بشأن بيع أدوية ممنوعة على السوشيال ميديا دون رقابة الأجهزة المعنية أموال الدولة.

وأكدت عبدالحليم، خلال طلب الإحاطة الخاصة بها، أن انتشرت في الآونة الأخيرة، عمليات بيع وتسويق للأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أي رقابة حقيقية من أجهزة الدولة المعنية، حتى وصل الأمر إلى بيع أدوية للإجهاض بالمخالفة للقانون والدين.

واشارت عضو مجلس النواب، إلى أن كلا من دواء سايتوتاك وميزوتاك، المخصص للإجهاض الآمن في المنزل، وبالرغم من ذلك، إلا أنه غير مسموح بتداول الأدوية إلا من خلال المستشفيات فقط وبشكل مقنن حسبما أشار إليه القانون، والإعلان عن دواء مماثل على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة واضحة يجب مجابهتها.

وأضافت البرلمانية، أن ظاهرة بيع الدواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك – تويتر» أحد مظاهر الفوضى التي طفت على السطح في الفترة الأخيرة، ويجب تطبيق نظام «التكويد» في عملية صناعة الدواء لمواجهة ذلك، بحيث يحصل كل مُنتج دوائي على رقم كودي، وبالتالي يُمكن تتبعه

وطالبتا النائبة من الجهات الحكومية المسئولة عن الاتصالات في مصر، مراقبة أي صفحة أو غيرها تبيع أدوية أو أي مُنتجات صحية عبر فيس بوك أو غيره من وسائل الاتصال.