السكة الحديد تعدل تركيب عربات خط القاهرة - الزقازيق-المنصورة

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قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة /الزقازيق/ المنصورة لعربات (تحيا مصر) إعتبارا من يوم 4/ 10/ 2021.

وقالت في بيان لها ان هذا يأتي في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل علي راحة جمهور الركاب

اما عن القطارات التي تم تعديلها فبيانها كالتالي :-

1- تعديل تركيب قطار 379 ركاب القاهرة /الزقازيق/ المنصورة بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

2- تعديل تركيب قطار 384 ركاب المنصورة / الزقازيق / القاهرة بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

3- تعديل تركيب قطار 395 ركاب القاهرة /الزقازيق بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

4- تعديل تركيب قطار 376 ركاب الزقازيق/ القاهرة بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

5- تعديل تركيب قطار 383 ركاب القاهرة /الزقازيق/ المنصورة بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

6- تعديل تركيب قطار 388 ركاب المنصورة / الزقازيق / القاهرة بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي