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كرم الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، يرافقه الدكتور ماساكى سوزوكى، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، جريدة «المصرى اليوم»، لتميزها في تغطية الأنشطة والفعاليات الخاصة بالجامعات على مدار الفترة الماضية، فضلا عن التزامها بالشفافية والموضوعية في نقل الأحداث.

وجاء تكريم «المصرى اليوم»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الجامعة اليوم الاحد، على هامش «قمة تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في الصناعة»، بحضور لفيف من الصحفيين والاعلاميين، استعرض خلاله حصاد الجامعة البحثية والاستعدادات للعام الدراسي الجامعي الجديد.

وثمن «الجوهري» دور الاعلام والصحافة في تشكيل وجدان الأمة ونقل الأحداث بشفافية وموضوعية وحيادية تامة، فضلا عن أهمية الإعلام في الدور التنويري الذي تمارسه لمساندة الدولة ومؤسساتها في إنجاح التنمية والتطور.

كان رئيس الجامعة اليابانية، كرم 30 صحفيا واعلامياً اليوم.

رئيس الجامعة اليابانية يُكرّم "المصري اليوم" لتميزها في تغطية الأنشطة والفعاليات (صور)

رئيس الجامعة اليابانية يُكرّم "المصري اليوم" لتميزها في تغطية الأنشطة والفعاليات (صور)

رئيس الجامعة اليابانية يُكرّم "المصري اليوم" لتميزها في تغطية الأنشطة والفعاليات (صور)