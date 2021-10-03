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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تطبيق قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية اعتبارًا من السبت 25- 02- 1443 هـ الموافق 02- 10- 2021 وانتهاء فترة السماح المحددة رسمياً .

وأكدت السعودية حرص الوزارة على توفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات من أبناء المملكة ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

والتوطين هو مصطلح يطلق في السعودية، على عملية إحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص، وقد بدأت أولى محاولات السعودة الجادة حوالي عام 1975م، إذ يوجد موظف سعودي واحد مقابل كل 3 موظفين غير سعوديين في سوق العمل السعودي، وهي نسبة كبيرة كما يرى المسؤولون السعوديون

قالت وزارة المواد البشرية أن نسبة التوطين للمطاعم وهي (المطاعم مع الخدمة، مطابخ الولائم، محلات الوجبات السريعة، محلات بيع العصائر) ذات المباني المستقلة أو المختلطة بنسبة 20% بحسب موقع العربية نت .

وأضافت الوزارة السعودية: «سيكون التوطين للمواطنين في المجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 40% باستثناء المهن المستثناة؛ وتطبق النسبة في حال كان هناك 4 عاملين فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق» .

أما بخصوص السيارات المتجولة لبيع الأغذية (سيارات الآيس كريم، سيارات بيع المشروبات، سيارات بيع الأغذية) ستكون بنسبة 100% من جميع العاملين ولا يوجد مهن مستثناة. وتطبق النسبة بشكل كامل على جميع المناطق.

و تشمل الامشطة المستثناة (الكافتيريا، تجهيز وإعداد الطعام أو المتعهدين «التموين» متعهدي الإعاشة، المقاصف والكافتيريات في المصانع والمكاتب والمستشفيات والمدارس، المطاعم والمقاهي داخل الفنادق والشقق والفلل الفندقية).

(عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ)، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين في المنفذ في الوردية الواحد مع الالتزام بالزي الموحد، وأن تكون مهنة العامل مدونة خلف الزي.

وشمل قرار توطين التموينات والأسواق المركزية جميع التموينات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، والأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 500 متر مربع. ويتم في هذه المرحلة (الأولى) قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهن (محاسب زبائن، ومشرف صناديق المحاسبة، وخدمة العملاء «علاقات العملاء / الأمانات»)، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهنة (مشرف قسم). فيما تتضمن المرحلة الثانية والتي تبدأ بعد 6 أشهر من الآن قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهنة (مشرف قسم) وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهن (مدير قسم، ومساعد مدير فرع، ومدير فرع).