أخبار عاجلة

موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14 -
جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة» -
بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور) -
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية -
جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تحقيق «أوراق باندورا» يصف الولايات المتحدة بأنها أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق

Print
تحقيق «أوراق باندورا» يصف الولايات المتحدة بأنها أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق تحقيق «أوراق باندورا» يصف الولايات المتحدة بأنها أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تم وصفها في تحقيق «أوراق باندورا» الذي أعده الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بأنها «أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق».

وتفيد الوثائق المسربة في تحقيق «أوراق باندورا» بأن ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية تحديدا تخفي مليارات الدولارات المملوكة لأشخاص سبق اتهامهم بارتكاب جرائم مالية خطيرة.

وكشف تحقيق «أوراق باندورا» عن تحويل عشرات الملايين من الدولارات من شركات في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي، إلى ولاية داكوتا الجنوبية. وأوضح التحقيق أن داكوتا الجنوبية ونيفادا وأكثر من 12 ولاية أمريكية أخرى، برزت في مقدمة الأماكن التي توفر السرية المالية.

ويأتي وصف الولايات المتحدة في التحقيق بأنها أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق، ليضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في موقف محرج، نظرا إلى وعوده السابقة بقيادة الجهود الدولية لضمان شفافية النظام المالي العالمي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14

البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14

جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة»

جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة»

بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور)

بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور)

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية