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حريق يدمر جسرا تاريخيا في روما

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حريق يدمر جسرا تاريخيا في روما حريق يدمر جسرا تاريخيا في روما
اجتاحت النيران جسر الصناعة في روما، ودمر الحريق الذي يعتقد أنه نشأ عن انفجار عبوة غاز، جزءا من جسر تاريخي يمتد على نهر التيبر في روما، قبل أن يطفئ رجال الإطفاء النيران، في وقت مبكر من يوم الأحد.

وقال رجال الإطفاء إن الحريق اندلع بالقرب من حي أوستينسي، وذكرالتليفزيون الإيطالي الحكومي، أنه لم يصب أحد في الحريق، الذي اندلع في جسر الصناعة، لكن تم إجلاء ثلاثة نوادٍ ليلية، بالقرب من حي يطل على ضفة النهر، ويقطنه الشباب كإجراء احترازي.

فيما أوضحت الإذاعة الرسمية أن السلطات، تعتقد أن الحريق ربما يكون قد اندلع، بسبب انفجار عبوة غاز للطهي، من قبل أحد المشردين.

وانقطع جزء من ممر المشاة الخارجي للجسر، الذي يمتد أسفل الطريق، الذي يحمل خطوط المرافق، وسقط في نهر التيبر.


الوطن السعودية

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