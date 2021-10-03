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إدخال تقنية حديثة بمستشفى "الملك فهد" بالباحة لإنقاذ مرضى الجلطات الدماغية

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إدخال تقنية حديثة بمستشفى "الملك فهد" بالباحة لإنقاذ مرضى الجلطات الدماغية إدخال تقنية حديثة بمستشفى "الملك فهد" بالباحة لإنقاذ مرضى الجلطات الدماغية
تسمح للأطباء المتخصصين بتشخيص الحالة بكل دقة وكأنهم مع المريض مباشرة

إدخال تقنية حديثة بمستشفى

انتهى مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة من إدخال تقنية حديثة تساعد على إنقاذ من يتعرض إلى "الجلطة الدماغية"، وتتمثل التقنية الجديدة في جهاز "الطب الاتصالي"، الذي يرتبط مباشرة بالمستشفى الافتراضي بالوزارة الذي يعمل على مدار الساعة.

وتتوفر في الجهاز عديد الخصائص, التي تسمح للأطباء المتخصصين المتواجدين في المستشفى الافتراضي بمعاينة الحالة "عن بعد" بواسطة "الجهاز"، والاطلاع على الأشعة المقطعية فوراً.

وفي حالة اكتشاف جلطة يتم من خلال الجهاز العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة الجلطة الدماغية؛ كون عامل الوقت مهم في مثل هذه الحالات, خصوصاً أن الجهاز تتوفر فيه تقنيات حديثة ومتطورة تسمح للأطباء المتخصصين في المستشفى الافتراضي بتشخيص الحالة بكل دقة، وكأنهم مع المريض بشكل مباشر.

وستسهم التقنية الحديثة بإذن الله في حماية الكثير من الناس الذين يتعرضون إلى الجلطات من المضاعفات المختلفة التي قد تحدث نتيجة التأخر في التدخل الطبي في الوقت المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك فهد بالباحة يشهد حالياً عمليات تطوير شاملة في شتى المجالات، ومنها إدخال أجهزة طبية حديثة متطورة في الأقسام الطبية المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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