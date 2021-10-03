بدء العام الدراسي بجامعة كوفنتري بالعاصمة الإدارية الجديدة

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انطلقت الدراسة للعام الدراسي الجديد 2021، بفرع جامعة كوفنترى المستضاف بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، للعام الثالث على التوالي منذ إفتتاح مقر الجامعة بالعاصمة الإدارية، حيث انتظمت الدراسة بمختلف الكليات في ٤ مبانى مجهزة على أعلى مستوى وفقاً لأحدث النظم العالمية في مجال التعليم وبما يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وشهد فرع جامعة كوفنتري بالعاصمة الإدارية الجديدة، عودة الحياة الدراسية والطلابية إلى الحرم الجامعى بالكامل بعد أن كانت مزيج بين التعليم الالكترونى والتعليم داخل الفصول في العام الماضى، مع كامل الاستعدادات والاجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا «كوفيد 19 المستجد».

وانتظمت الدراسة في جميع كليات فرع جامعة كوفنترى في عامها الثالث منذ يوم الاحد ٢٦ سبتمبر، حيث وصل عدد الملتحقين بالجامعة إلى 1900 طالب وعضو هيئة تدريس.

وقامت الجامعة بتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة داخل الحرم الجامعى وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية وسلامة وأعضاء الطلاب وهيئة التدريس والعاملين وذلك بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة، وكذلك التعقيم والتطهير المستمر للكليات وتوفير أطباء مقيمين لمتابعة أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وسيارة اسعاف، وتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية والصيانة للمباني والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، لخلق بيئة آمنة تخلو من المخاطر للمحيطين.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمود علام، رئيس جامعات المعرفة الدولية، المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري، بالعاصمة الادارية الجديدة، أن فرع الجامعة يقدم تخصصات تتماشى مع جامعات الجيل الرابع، حيث تم تشيد المباني الأكاديمية على أحدث الطرز المعمارية العالمية، فضلا عن منشآت تدريبية ومعامل خاصة بالبحث العلمي، وملاعب وساحات خضراء وتعد نموذجا فريدا في تقديم خدمات تعليمية متطورة تقوم على أحدث المناهج والأساليب التعليمية.

كما أشار الدكتور محمود علام، إلى أن الطلاب الملتحقين بفرع جامعة كوفنتري يحصلون على نفس جودة التعليم والمناهج التعليمية التي يتم تدريسها في المملكة المتحدة، كما يحصلون على بطاقة الهوية الجامعية ID وبريد إليكتروني خاص بجامعة كوفنتري.

بدء العام الدراسي بجامعة كوفنترى بالعاصمة الإدارية الجديدة