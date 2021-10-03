رغم إصابته.. سائق قطار بأسوان يرفض تعطيل الرحلة بعد رشقه بالحجارة من مجهولين

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أصيب قائد قطار ركاب رقم 738 إدفو قيادة محمود محمد هميمي، بإلقاء الحجارة عليه من مجهولين بين محطتي دراو وبلانه بأسوان، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الصدر.

كان قائد جرار قطار رقم 3941 أصيب بجرح في الصدر اثناء رحلة القطار إلى اسوان وتمت الاسعافات الاوليه له من قبل مساعده أحمد الطيب.

وفي اصرار من سائق القطار رفض تعطيل رحلة القطار رغم اصابته حرصًا على سلامة الركاب وعدم تأخير القطار وأعطى إشارة بمحطة بلانة بالاستمرار، وطلب الإسعاف بمحطة اسوان وعند علمه بأن يوجد بالقطار زميل له متوجه سياحه لاسوان تم استدعاؤه رسميآ على جدول القطار لتكملة الرحلة.