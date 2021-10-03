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لميس الحديدي عن تبرع إلهام شاهين بأعضائها بعد وفاتها: حرّكت المياه الراكدة بجرأتها

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لميس الحديدي عن تبرع إلهام شاهين بأعضائها بعد وفاتها: حرّكت المياه الراكدة بجرأتها لميس الحديدي عن تبرع إلهام شاهين بأعضائها بعد وفاتها: حرّكت المياه الراكدة بجرأتها

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قالت الإعلامية لميس الحديدي إن ملف التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يشهد زخمًا في الآونة الاخيرة، مؤكدة أن هناك حالة من الاهتمام المافجيء مجتمعياً بهذه القضية خاصة بعد مبادرة عدد من الفنانين للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة في مقدمتهم الفنانة إلهام شاهين.

وأضافت «الحديد» خلال برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة «ON»، الأحد، قائلة:«الفنانة الكبيرة الجريئة إلهام شاهين حركت المياه الراكدة كعادتها وجرأتها المعهودة وأعلنت استعدادها للتبرع بأعضائها بعد الوفاة».

وتابعت: «هذه القضية ليست جديدة وهو قانون تم إقراراه منذ عام 2010، ولكن يبقى السؤال لماذا لم يتم تفعيله بشكل جديد وفاعل ؟.. تحية لكل من ساهم في إحياء هذا القانون مجدداً بجرأة وشجاعة».

المصرى اليوم

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