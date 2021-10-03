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«أنفاق تحت الأرض».. محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل سراديب الدروس الخصوصية

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«أنفاق تحت الأرض».. محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل سراديب الدروس الخصوصية «أنفاق تحت الأرض».. محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل سراديب الدروس الخصوصية

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علق اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على اكتشاف مراكز دروس خصوصية في سراديب وغير مرخصة ومداهمتها وغلقها اليوم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، أن منظومة التعليم تشهد تطوير كبير ولكن ما يحدث في السناتر يهدد المنظومة. وأكد أن ما شاهده اليوم غريب قبل بداية العام الدراسي، موضحا وجود أنفاق تحت الأرض وسراديب سرية وأعداد كبيرة من الطلاب في ظل الموجة الرابعة من .

وناشد المحافظ الأهالي بعدم تعريض أولادهم للخطر خاصة أن السناتر غير آمنة وتم تحويل الجراجات والبدرومات لمراكز غير مؤهلة ودون التزام بأي إجراءات سلامة. وتابع تلقينا شكاوى من الأهالي من تجمعات الطلاب في سناتر الدروس الخاصة أي شخص من المنظومة التعليمية يعطى دروس خاصة في السناتر سيتم إحالته للمحاكمة التأديبية وإيقافه عن العمل.

أوضح إحالة وقائع السناتر الخاصة للدروس الخصوصية للنيابة العامة ثم سيتم إغلاقها مؤكدا انه تم غلق 9 سناتر اليوم ولن يتم فتحها مجددا وتم فصل المرافق بالكامل وسيتم المرور عليها بصفة دورية.

المصرى اليوم

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