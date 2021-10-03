بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪؜.. محافظ الفيوم يفتتح معرض «أهلًا مدارس» (صور)

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افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الأحد، معرض «أهلاً مدارس»، لبيع مستلزمات المدارس، والسلع الغذائية بتخفيضات ٣٠٪؜، والذي تقيمة الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بمدينة الفيوم، بحضور المهندس سيد حرز الله وكيل مديرية التموين بالفيوم، والحاج مجدى طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، ومديري الإدارات التموينية بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد أقسام المعرض، والتي تشمل كافة مستلزمات المدارس من حقائب وملابس وأحذية وكراسات، بالإضافة إلى بعض السلع الغذائية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالبيع بأسعار مخفضة مع توفير المستلزمات المدرسية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين.

أشار محافظ الفيوم، أن معارض «أهلاً مدارس» تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وأن إقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، والتوسع في انتشارها بكافة مراكز المحافظة، يسهم في التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة احتياجات الطلاب، وبأسعار مخفضة.

وأكد المحافظ، على ضرورة الإلتزام بالبيع بأسعار مخفضة، وتوفير المستلزمات المدرسية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين، موجهًا، مدير مديرية التموين، بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، بسرعة تنظيم معرض لبيع مستلزمات المدارس بمركز اطسا، لخدمة أهالي المركز، مع استمرار إقامة مثل هذه المعارض ومتابعتها لخلق جو من التنافس الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.