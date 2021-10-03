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وزير التعليم يبحث مع نظيره المصري تطوير المناهج ومجالات التدريب المهني والتقني

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فرق عمل مشتركة لإعداد إطار التعاون المستقبلي بين البلدين

وزير التعليم يبحث مع نظيره المصري تطوير المناهج ومجالات التدريب المهني والتقني

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن بُعد اليوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية العربية الدكتور طارق جلال شوقي، لبحث وتعزيز مجالات التعاون في الجوانب التعليمية والتدريب الفني بين البلدين الشقيقين.


واستعرض الجانبان خلال اللقاء تجارب البلدين في مجال التعليم عن بُعد خلال جائحة ، وتطوير المناهج والخطط الدراسية، ومجالات التدريب المهني والتقني.

كما جرى خلال اللقاء تشكيل فرق عمل مشتركة لإعداد إطار مجالات التعاون المستقبلية بين المملكة وجمهورية مصر العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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