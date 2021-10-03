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فرع الموارد البشرية بالقصيم ينفذ جولات رقابية تزامناً مع تطبيق قرارات التوطين

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لتوعية أصحاب العمل والعاملين بأهداف القرار وشرح نسب التوطين المطلوبة

فرع الموارد البشرية بالقصيم ينفذ جولات رقابية تزامناً مع تطبيق قرارات التوطين

بالتزامن مع بدء تطبيق قرارات التوطين للأنشطة "دور السينما، الأنشطة والمهن العقارية، التموينات والأسواق المركزية، المطاعم والمقاهي"، قامت مكاتب العمل بمنطقة القصيم بجولات رقابية لهذا اليوم الأحد لمتابعة تطبيق القرارات بتوطين المهن وتوعية أصحاب العمل والعاملين بأهداف القرار، وشرح نسب التوطين المطلوبة وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمتابعة تطبيق القرارات بتوطين المهن وتوعية أصحاب العمل والعاملين بأهداف القرار وشرح نسب التوطين المطلوبة وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

كان ذلك بمتابعة وتوجيه من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، الدكتور فهد بن محمد المطلق، والمساعد لقطاع العمل أحمد الوتيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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