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رئيس مدينة قلين يتابع حملات النظافة والتطعيم ضد كورونا

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رئيس مدينة قلين يتابع حملات النظافة والتطعيم ضد كورونا رئيس مدينة قلين يتابع حملات النظافة والتطعيم ضد كورونا

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تابع فادي عبدالفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين والنواب بالمدينة ورئيس قرية الحصة، الأحد، أعمال حملات النظافة والتجميل، وتطعيم العاملين بالمصالح الحكوميه بمركز ومدينة قلين بلقاح كورونا، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك ضمن الخطة المتكاملة، التي وضعتها المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوي الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع رئيس مركز ومدينة قلين استمرار رفع مستوى النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بقريه الحصه، فضلاً عن تمهيد محيط المدارس والمداخل الرئيسية، مؤكداً استمرار العمل على المتابعة الميدانية المستمرة بكافة المناطق، فضلاً عن انطلاق حملة لتطعيم جميع المواطنين بقريه الحصة وتوابعها بلقاح ، وذلك من خلال فريق طبى تم تخصيصه لهذا الغرض، مع مُراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللقاح لهم بسهولة وبشكل مجاني.

المصرى اليوم

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