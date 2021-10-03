إعادة فتح محور عدلي منصور بعد رفع «ماسورتين» سقطا من سيارة ببني سويف (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف إنه تم إعادة فتح محور المستشار عدلي منصور، عقب الانتهاء من رفع «ماسورتين» من أعلى سيارة نقل، سقط من على السيارة أثناء صعودها مطلع محور عدلى منصور الذي يربط شرق المحافظة بغربها.

وأكد أنه بناء على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف لرؤساء المدن بالتواجد الميداني الدائم والتعامل السريع مع أية مواقف طارئة. توجه هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف لمحور عدلي منصور لمتابعة أعمال رفع «ماسورتين» سقطا من احدي سيارات النقل بمطلع الكوبري من الناحية الغربية مما تسببت في توقف الحركة بالطريق.

وأشار إلى أنه تم رفع المواسير بونش كبير لفتح الطريق للمارة وإعادة تيسير الحركة بجميع الاتجاهات، وذلك في حضور مأمور مركز بني سويف والعقيد محمود الخولي من إدارة المرور وعلاء الصغير نائب رئيس المدينة وعطا مشهور رئيس الوحدة المحلية لقرية شريف باشا.