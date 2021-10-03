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قنصل عام بالإسكندرية يستقبل قائد القوات البحرية المصرية

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قنصل عام السعودية بالإسكندرية يستقبل قائد القوات البحرية المصرية قنصل عام بالإسكندرية يستقبل قائد القوات البحرية المصرية

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استقبل القنصل العام السعودى بالاسكندرية مزيد بن محمد الهويشان قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد ورئيس أركان القوات البحرية المصرية وقائد قاعدة الاسكندرية البحرية بمقر القنصلية العامة للمملكة العربية في الإسكندرية.

وبحسب بيان، الأحد، تناول الطرفان العلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العربية في مختلف المجالات. ومن جانبه وقدم قائد القوات البحرية المصرية خلال اللقاء التهنئة للمملكة حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني ٩١ للمملكة تلعربية السعودية.

بدوره عبر «الهويشان» عن خالص تقديره للفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية ومرافقيه على هذه الزيارة الكريمة لمقر القنصلية السعودية بالاسكندرية.والتي تعبر عن عمق العلاقات بين المملكة ومصر.

المصرى اليوم

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