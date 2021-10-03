أخبار عاجلة

موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14 -
جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة» -
بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور) -
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية -
جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير التعليم : لجان للمرور على المدارس لتأكد من تنفيذ تعليمات الصحة الخاصة بكورونا

Print
وزير التعليم : لجان للمرور على المدارس لتأكد من تنفيذ تعليمات الصحة الخاصة بكورونا وزير التعليم : لجان للمرور على المدارس لتأكد من تنفيذ تعليمات الصحة الخاصة بكورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إنه جرى تشكيل لجان متخصصة من وزارة الصحة والتعليم لمرور على المدارس لتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة الخاصة بكورونا.

واضاف الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، أن المراقبة موجودة على مدار العام الدراسي، وهناك جهاز كامل لضبط الجودة، بالإضافة إلى جهاز التوجيه المالي والإداري يمر على المدارس التي توجد بها آي مخالفات ويتم التعامل معها.

وأكد أنه مع بداية الدراسة سيكون كل العاملين بالمنظومة التعليمية من الإداريين والمعلمين والعاملين تم تطعيمهم بلقاحات كورونا، مؤكدًا أنها خطوة هامة للعاية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14

البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14

جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة»

جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة»

بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور)

بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور)

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية