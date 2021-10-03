وزير التعليم : لجان للمرور على المدارس لتأكد من تنفيذ تعليمات الصحة الخاصة بكورونا

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إنه جرى تشكيل لجان متخصصة من وزارة الصحة والتعليم لمرور على المدارس لتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة الخاصة بكورونا.

واضاف الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، أن المراقبة موجودة على مدار العام الدراسي، وهناك جهاز كامل لضبط الجودة، بالإضافة إلى جهاز التوجيه المالي والإداري يمر على المدارس التي توجد بها آي مخالفات ويتم التعامل معها.

وأكد أنه مع بداية الدراسة سيكون كل العاملين بالمنظومة التعليمية من الإداريين والمعلمين والعاملين تم تطعيمهم بلقاحات كورونا، مؤكدًا أنها خطوة هامة للعاية.