رئيس «صحة النواب»: كل القوانين فى الدول الاسلامية تجيز التبرع بالأعضاء

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قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إنه سيتم قريبا تطبيق قانون التبرع بالأعضاء وسيتم العمل مع الحكومة لإجراء أي تعديلات يحتاجها قانون 2010.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، يوجد بعض المواد البسيطة بالقانون تحتاج التوضيح أمام المشرع حتى لا تحدث أزمة أثناء التنفيذ

وأوضح: خاطبنا الحكومة لإزالة كل المعوقات من أجل قانون التبرع بالأعضاء، مشيرا إلى أن كل القوانين في الدول الاسلامية تجيز التبرع بالأعضاء ولا توجد مؤسسة في الدولة تعترض على القانون. بعض المواد في قانون زراعة الأعضاء يجب أن تكون واضحة من أجل نقل الأعضاء من المتوفي ومن الممكن نقل القلب أو الرئة أو القرنية أو الكلي من شخص متوفي لإنقاذ حياة شخص آخر.