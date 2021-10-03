سليمان جودة يروى ما حدث 67 و73 من مذكرات السفير منير زهران

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قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن مذكرات السفير منير زهران عنوانها «شاهد على نصف قرن من الدبلوماسية المصرية» يروي خلالها أنه في تمام الساعة التاسعة إلا ربع يوم الاثنين الموافق 5 يونيو 1967 قامت إسرائيل بتنفيذ 492 طلعة جوية على سيناء والقاهرة والدلتا والوادي.

وأضاف الكاتب سليمان جودة، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن إسرائيل قامت بتدمير 25 مطار عسكري، وحطمت 85% من الطائرات، لافتاً إلى أن السفير منير زهران كان مع السفير أشرف غربال وهو أول سفير للدولة المصرية في أمريكا بعد الحرب، حيث أن الأخير ألتقى مع وزير الدفاع الأمريكي عام 1974، وسأله عن لماذا وقفت أمريكا مع إسرائيل إلى هذا الحد؟، لدرجة أن الدبابات الأمريكية تأتي إلى العريش في سيناء بها الذخيرة والوقود، ليرد عليه وزير الدفاع الأمريكي قائلا: «أنتوا متعرفوش إسرائيل في 6 أكتوبر كانت على وشك أن تمحى من الخريطة».

وتابع: المذكرات تبين ما حدث في 67 و73، موضحاً أن ما حدث في حرب 1973 يستحق أن يستلهم للتعبير عن إرادة وقدرة المصريين. وأشار إلى أننا أمام حرب جسدت إرادة مصرية قوية قادرة على أن تجسد ما يريده المصريون، لافتاً إلى أننا في عام 2021 تشهد سيناء افتتاح محطة مياه بحر البقر والتي تضيف إلى مصر 4% من حصة المياه، مؤكداً أنها أصبحت مصدر للحياة.