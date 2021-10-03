«تِتْلفّ فى حرير» .. مبادرة تستهدف النهوض بصناعة «السجاد اليدوى والكليم والنسيج»

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بدأت وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ المبادرة الرئاسية «تِتلف فى حرير»، لدعم منتجات النول المصرى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، الذى رصد للمبادرة 20 مليون جنيه، وتستهدف مرحلتها الأولى توزيع 500 نول على العمالة غير المنتظمة (2000 مستفيد ).

تأتى مبادرة «تتلف فى حرير» ضمن سلسلة مبادرات رئاسية تستهدف دعم العمالة والتمكين الاقتصادى .

صناعة السجاد اليدوى والكليم والنسيج

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى: «إن إحصاءات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بشأن حجم سوق المنتجات اليدوية توضح أن السوق المحلية تجاوزت قيمتها 3.3 مليار جنيه، ويسهم الإنتاج المحلى بنسبة 50% من حجم السوق، ويعمل بها 2.5 مليون عامل، كما بلغت قيمة الصادرات من تلك المنتجات 208 ملايين دولار، طبقًا لأرقام عام 2020، وهى أرقام لا تعكس إمكانيات هذه الصناعة التى يمكنها مضاعفة إنتاجها وصادراتها، وهو ما تستهدف تحقيقه مبادرة (تتلف فى حرير)، التى ستقدم أوجه الدعم والمساندة لصغار العاملين فى الصناعة، مع جذب منتجين جدد من الشباب والفتيات والسيدات والمساهمة فى تطوير صناعات الحرف اليدوية ».

صناعة السجاد اليدوى والكليم والنسيج

وأشارت الوزيرة إلى أن مبادرة «تتلف فى حرير» تستهدف صناعة من أعرق الصناعات المصرية، وهى السجاد اليدوى والكليم والنسيج، التى تمتلك مصر فيها تاريخًا عريقًا وشهرة عالمية؛ خاصة السجاد المصنوع من الحرير الطبيعى ومنتجات أخميم، وهى الصناعة التى ترجع لأيام مصر الفرعونية، وهو تاريخ لم ينقطع .

ففى العصر القبطى، ذاع صيت المدن المصرية بمنسوجاتها الكتانية، وفى العصر الإسلامى حققت مصر شهرة فائقة فى أرجاء العالم، وكانت كسوة الكعبة المشرفة تصنع فى منطقة الحسين، وفى العصر الحديث شهدت صناعة الأقمشة تقدمًا كبيرًا، ويعد القطن المصرى الأفضل عالميًّا، كما يعتبر السجاد اليدوى المصرى من القطع الفنية القيمة التى تلقى تقدير العالم، وتعد مصر الثالث عالميًّا فى هذا المجال .

صناعة السجاد اليدوى والكليم والنسيج

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم إطلاق مبادرة «تتلف فى حرير» من محافظة الفيوم، وتنفيذ المرحلة الأولى منها بتوزيع 500 نول، وتوزيع 70 نولًا يدويًّا لصناعة السجاد وخامات التشغيل من خيوط الصوف والحرير والأصباغ الطبيعية على سيدات وفتيات ورجال من المحافظة، لافتة إلى أنها تأمل مواصلة تاريخ الصناعة العريق والحفاظ على تراث الصناعات اليدوية وإضافة المزيد لها، لأن المبادرة تشمل الدعم الفنى لتطوير التصميمات المستخدمة فى صناعة السجاد اليدوى، لتعكس روح القرن الحادى والعشرين وعراقة تاريخ صناعة يتوارثها المصريون .

وقالت «القباج»: تتميز صناعة النسيج والسجاد اليدوى فى مصر بانتشارها من كفر الشيخ وتحديدًا مدينة فوة شمالًا، إلى الوادى الجديد وسوهاج بمدينة أخميم جنوبًا، مرورًا بمدن المحلة الكبرى، والمنوفية قرية ساقية أبو شعرة، ومرسى مطروح فى واحة سيوة، والجيزة بمناطق سقارة والحرانية وكرداسة، والفيوم قرية ديسيا، وبنى سويف قرية الشناوية، والمنيا مدينة ملوى وأسيوط قرية دوينة، وجنوب سيناء (سانت كاترين- وادى مجرح ).

وأوضحت الوزيرة أن مبادرة «تتلف فى حرير» تسعى للمساهمة فى حل مشاكل صناعة النسيج والسجاد اليدوى والكليم، والتسويق داخليًّا وخارجيًّا، ومضاعفة إنتاج الحرير الطبيعى، والقضاء على قلة التصميمات، رغم ثراء البيئة المصرية التى يمكن الاستفادة من جمالياتها فى هذا المجال .

صناعة السجاد اليدوى والكليم والنسيج

وقدمت الوزارة حلولًا لمشاكل صناعة النول، ووعدت بحل مشاكل النول عبر التنسيق مع وزارة السياحة والمطارات المصرية، لإقامة معارض للمنتجات، والتنسيق مع النوادى الكبرى بالقاهرة والمولات التجارية والمتاحف لعرض المشغولات اليدوية، وإنشاء موقع إلكترونى لعرض المنتجات ومعرض «ديارنا ».

وأشارت إلى إعداد خطة سنوية للاشتراك فى المعارض الدولية، واستضافة الدول الأجنبية وتبادل الخبرات معها، واستقدام خبراء أجانب فى مجال التصميم وإنتاج السجاد والكليم اليدوى، والتواصل مع أكاديميات التصميم فى الدول الرائدة فى مجال تصميم السجاد والكليم اليدوى وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية، وتطوير كفاءة المصمم المصرى، (من خريجى كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية)، وربطه بالحرفيين فى مجال صناعة السجاد والكليم اليدوى .

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى: «نأمل من خلال هذه الإجراءات أن نضع صناعة النسيج والسجاد اليدوى فى المراكز الأولى عالميًّا من حيث الإنتاج والتصدير، خاصة لأسواق ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكندا (أهم الأسواق المستقبلة المنتجات اليدوية على مستوى العالم)، وسندعم مشاركة المستفيدين من المبادرة فى معارض (ديارنا)، التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى إلى جانب معرضى (فيرون أوبجيه) بفرنسا، و(هانوفر) بألمانيا ».

وقدمت الوزيرة الشكر للشركاء فى النجاح «صندوق تحيا مصر»، الذى لا يتوانى مسؤولوه عن بذل أقصى جهد لتنفيذ المبادرات الرئاسية ودعم مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى لتحقيق أهدافها؛ خاصة تحويل الفئات الأولى بالرعاية من متلقى المساعدات إلى أصحاب مشروعات إنتاجية تسهم فى تقدم الاقتصاد .

وأضافت «القباج»: «سوف نسارع خطواتنا فى تنفيذ مبادرة (تتلف فى حرير) فى المحافظات المستهدفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحقيق رؤيته للجمهورية الجديدة لصياغة غد أفضل لمستقبل الوطن ».

« المصري اليوم » ترصد 8 معلومات عن المبادرة

صناعة السجاد اليدوى والكليم والنسيج

١ - الفئات المستهدفة هم المشتغلون فى صناعة النول ولا يمتلكون أدوات إنتاج، والأسر الأكثر احتياجًا المستفيدة من برامج الدعم النقدى المشروط، والعمالة ذوو الخبرة فى مجال تصنيع السجاد، ومؤسسات القطاع الخاص والمدنى العاملة فى هذا المجال .

٢ - المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف توزيع ٥٠٠ نول على الأسر المصرية من العمالة غير المنتظمة بعدد ٢٠٠٠ مستفيد فى 6 محافظات من إجمالى 14 محافظة تستهدفها المبادرة، وهى: الفيوم، القاهرة، الجيزة، كفرالشيخ، المنوفية، الوادى الجديد .

٣ - تقدم مبادرة «تتلف فى حرير» أوجه الدعم والمساندة لصغار العاملين بهذه الصناعة، مع جذب منتجين جدد من الشباب والفتيات والسيدات ودعم القطاع الخاص للمساهمة فى تطوير صناعات الحرف اليدوية .

صناعة السجاد اليدوى والكليم والنسيج

٤ - مع إطلاق مبادرة «تتلف فى حرير» تم تسليم 70 نولًا يدويًّا لصناعة السجاد وخامات التشغيل من خيوط الصوف والحرير والأصباغ الطبيعية لسيدات وفتيات وشباب من الفيوم .

٥ - المبادرة تشمل تقديم دعم فنى لتطوير التصميمات المستخدمة فى صناعة السجاد اليدوى، لتعكس روح القرن الحادى والعشرين وعراقة تاريخ صناعة تتوارثها أجيال من المصريين .

٦ - تدعم وزارة التضامن الاجتماعى مشاركة المستفيدين من المبادرة فى معرض (ديارنا Diarna) ، التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى إلى جانب معرضى فيرون أوبجيه بفرنسا، وهانوفر بألمانيا .

٧ - تسريع الخطوات فى تنفيذ مبادرة «تتلف فى حرير» فى المحافظات الأخرى المستهدفة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، وتحقيق رؤيته للجمهورية الجديدة التى تصوغ غدًا أفضل لمستقبل الوطن العزيز .

8- تستهدف وزارة التضامن فتح أسواق جديدة للمنتجين، من خلال التعاقد مع الأندية والمطارات والأسواق العالمية وأماكن احتياج السجاد والكليم المصرى .