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محمد بن زايد: طموحاتنا كبيرة ونمضي لتحقيقها على أرض الواقع بتفاؤل وعزيمة

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محمد بن زايد: طموحاتنا كبيرة ونمضي لتحقيقها على أرض الواقع بتفاؤل وعزيمة محمد بن زايد: طموحاتنا كبيرة ونمضي لتحقيقها على أرض الواقع بتفاؤل وعزيمة

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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، أن دولة الإمارات تستهدف، من خلال استضافتها «إكسبو»، وجناح دولة الإمارات المشارك، تقديم تجربة غنية وفريدة تكون مصدر إلهام للآخرين، تنطلق من ثقافة مجتمعها الأصيل وقيمه الإنسانية الراسخة.

وأضاف أن طموحاتنا كبيرة، ونمضي لتحقيقها على أرض الواقع بتفاؤل وعزيمة وثقة، لجعل بلدنا والعالم المكان الأفضل للحياة، والإسهام في تحقيق مستقبل مشرق للبشرية.

وأشار ، إلى أن جناح دولة الإمارات يعد منصة نوعية متميزة لتعريف العالم بما حققته الدولة ونهضتها خلال العقود الماضية وما تطمح إلى تحقيقه خلال الـ50 عاماً المقبلة، بجانب إبراز صورة الإنسان الإماراتي المتسلح بالعلم والوعي وحب الوطن وإرادة التفوق والريادة.

وحثّ القائمين على الحدث والفرق الوطنية على مواصلة العمل، لضمان استمتاع الزوار بفعاليات «إكسبو»، وزيارات مختلف أجنحته بسهولة ويسر على امتداد فترة إقامة المعرض.

وقام بجولة داخل الجناح الذي يروي قصة نشأة دولة الإمارات، وحلم الرواد المبدعين الذين سطّروا تاريخاً ملهماً، يقوم على منظومة من القيم الإنسانية الأصيلة وطموحات لا حدود لها.

وتبادل الأحاديث الودية مع القائمين على الجناح الذي صُمم على شكل صقر يستعد للانطلاق، ويروي قصة الإمارات، ورؤية قيادتها لبناء مجتمع متقدم لديه خطط طموحة للمستقبل.

وتفقد أقسام جناح الإمارات، الذي يتكون من أربعة طوابق، بإجمالي مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، ويضم مساحة مخصصة للضيافة في الطابق العلوي ومعارض الثقافة والإنجازات الإماراتية. وقدمت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، شرحاً حول أقسام الجناح ومحتوياته المختلفة.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن فخره واعتزازه بدور أبناء الوطن، إلى جانب العاملين الذين يُشرفون على جناح الدولة، وتقديره لجهودهم وتفانيهم في العمل، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في إبراز الوجه الحضاري للإمارات أمام العالم.

المصرى اليوم

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