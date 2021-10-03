وزير التعليم: اكتسبنا خبرة من كورونا والمنظومة التعليمية على أتم استعداد لاستقبال الطلاب

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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن المنظومة التعليمية على أتم استعداد لاستقبال الطلاب وفق الاجراءات الاحترازية المحددة، بشأن عدم زيادة أعداد الطلاب في الفصول، قائلًا: نوفر النظافة وجميع الآليات الصحية متاحة في مدارس الحكومة.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، أنهم اكتسبوا خبرة بعد السنة الدراسية الثلاثة في ظل جائحة كورونا، قائلًا: اكتسبنا خبرات كبيرة خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن الوزارة حاولت جاهدة معالجة الأوضاع خلال العامين الماضيين بالتزامن مع كورونا.

وأكمل: وزارة التعليم تبذل جهود كبيرة لتقليل الفجوة التعليمية لدى الطلاب، وعدينا بالطلاب لبر الأمان رغم كورونا وأجرينا الامتحانات العامة كلها في العالمين الماضيين، مؤكدًا أن هناك خبرة مكتسبة على مستوى مديريات ودوائر التعليم.