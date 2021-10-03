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من سوق القطيف.. عمالة مخالفة تبيع أسماكاً بجوار المجاري وبين الأقدام

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العمالة لا يكترثون لهذه الكارثة الصحية كونهم يبيعونه ويأكله المواطنون

بالفيديو من سوق القطيف.. عمالة مخالفة تبيع أسماكاً بجوار المجاري وبين الأقدام

أسماك ملقاة بين الأقدام بجوار مياه فاضت بالتلوث، حال يتكرر يومياً في سوق السمك في القطيف.

وكشف أحد مرتادي السوق لبرنامج الراصد على قناة عن مشهد مياه المجاري التي تجاور صناديق الأسماك المعدة للبيع من قبل العمالة المخالفة والموضوعة على الأرض منذ زمن.

وأشار إلى أن العمالة لا يكترثون لهذه الكارثة الصحية كونهم يبيعونه، ويأكله المواطنون.

ولفت إلى أن مَن يعرف حقيقة الوضع سيشعر بالاشمئزاز ولن يشتري ويأكل من هذا السمك الملوث رائحة ومنظراً، مؤكداً بأنه شخصياً لن يشتري سمكاً موضوعاً على الأرض وداسته عشرات الأقدام.

بالفيديو من سوق القطيف.. عمالة مخالفة تبيع أسماكاً بجوار المجاري وبين الأقدام

بالفيديو من سوق القطيف.. عمالة مخالفة تبيع أسماكاً بجوار المجاري وبين الأقدام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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