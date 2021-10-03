أمريكا توجه رسالة إلى الليبيين: يجب المضي قدما في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

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أصدر المبعوث الأمريكي الخاص والسفير في ليبيا، ريتشارد نورلاند، بيانًا حول المشاورات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي تم استضافتها في المغرب الأسبوع الماضي.

وقال نورلاند، في بيانه، إن «ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتمعوا وأجروا مشاورات حول القضايا العالقة المتعلقة بمسألة الانتخابات المقرّر إجراؤها في ديسمبر المقبل»، مؤكدا حضور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا كوسيط فني وبدعوة من وزير الخارجية المغربي بوريطة.

ووجه الشكر إلى المغرب على استعدادها لاستضافة هذه المحادثات والعمل على ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، مؤكدا أنه «مازالت هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء». وأعرب عن أمله أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر، مشددا على ضرورة المضي قدما في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا.

وأكد على ضرورة الانطلاق في تسجيل المرشحين وبعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ الانتخابات، داعيا المؤسسات الليبية وقادتها إلى أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد وأن لا يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة.