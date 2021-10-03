«فيزا»: نتعاون مع البنك المركزي لإنشاء خارطة طريق لأمن المعلومات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد جابر، المدير الإقليمي لشركة “فيزا” لمنطقة شمال إفريقيا، إن المعلومات شديدة الأهمية لصناعة المدفوعات، لافتًا إلى أن شركة فيزا تتعاون مع البنك المركزي المصري لإنشاء خارطة طريق لأمن المعلومات، وهذا الأمر يتطلب وجود شبكة شديدة التأمين لمنع وجود أي ثغرات تستخدم في اخترق البنوك، ونعمل على تطبيق هذا الأمر منذ سنوات.

وتابع «جابر»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هناك إمكانية لتحكم العميل في الفيزا من خلال تفعيل الكارت الائتماني لدى بعض التجار، وهذا الأمر مهم جدًا لقيام الأب بتحديد التعاملات المالية للابن حال إعطائه كارت الفيزا، وهذا من شأنه أن ينقل التحكم من إدارة البنك إلى العميل.

وتابع أن هناك ضرورة لتقيم المنتجات البنكية الموجودة بكل جدية، وإجراء عليها التعديلات المطلوبة، وهذا لا يمنع إدخال منتجات بنكية جديدة.

وأضاف أن فيزا شكبة تربط 200 دولة حول العالم، ولديها أكثر من 3 مليارات كارت على مستوى العالم، مضيفًا أن فيزا تقوم بتوفير الخدمات البنكية حسب احتياجات كل دولة.

ولفت إلى ان فيزا لديها شغل كبير مع الحكومة المصرية، ففي 2018 اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس شركة فيزا، وحدث اتفاق لمساعدة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات الحكومة مثل خدمات الدعم، والخدمات الصحية، ونعمل الآن مع أكثر من جهة مع الحكومة المصرية، وهذا من شأنه أن يُسرع الخدمات المقدمة للمواطن بصورة آمنة.