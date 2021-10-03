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وزيرة الهجرة: جمع 362 ألف دولار من المصريين بالخارج لصالح «حياة كريمة»

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وزيرة الهجرة: جمع 362 ألف دولار من المصريين بالخارج لصالح «حياة كريمة» وزيرة الهجرة: جمع 362 ألف دولار من المصريين بالخارج لصالح «حياة كريمة»

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قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن حملة التبرع لصالح مبادرة «حياة كريمة» من المصريين في الخارج مازالت مستمرة، حيث أن الانطلاقة الأولى كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، والجاليات المصرية في الدول الأخرى تطالب بإطلاق المبادرة في دولهم.

وأشارت «مكرم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إلى أن مساندة المصريين في الخارج لمبادرة «حياة كريمة» سيكون لها تأثير كبير، لافتة إلى أن جمع 362 ألف دولار حتى الآن لصالح مبادرة «حياة كريمة» من المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية كان رسالة قوية للمصريين في الخارج.

وأكدت أن الدعم السياسي الذي يقدمه المصريين في الخارج لمبادرة حياة كريمة من خلال تفاعلهم معها له مردود إيجابي كبير خاصة فيما يتعلق بما يتردد بانتهاك حقوق الإنسان.

وأضافت أن المصري في الخارج يريد أن يرى أين سيوجه الدعم الذي سيقدمه، ولهذا تم اختيار دعم مشروع أتوبيسات تعليم الحرف، والتدريب المهني، وتمكين المرأة.

المصرى اليوم

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