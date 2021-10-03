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نجح مسؤولو نادي نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، في الحصول على خدمات أحمد عيد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار لصفوف طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسم الإسماعيلي التعاقد مع أحمد عيد، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بالاتفاق مع إدارتي الزمالك وطلائع الجيش، وذلك بناء على طلب طلعت يوسف، المدير الفني، لدعم الجبهة اليمنى للفريق في الموسم المقبل.

ويسعى الإسماعيلي لحسم عدد من الصفقات المميزة، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية 7 أكتوبر الجاري، حتى يستطيع النادي المنافسة على البطولات في الموسم المقبل، لتعويض الجماهير عن النتائج المخيبة للآمال التي حققها في الموسم الموسم.

ودعم الإسماعيلي صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من عصام صبحي، ظهير أيمن مصر المقاصة وأحمد عادل عبد المنعم، حارس الجونة.