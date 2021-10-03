تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين بالإسكندرية.. والمحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

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كرَّم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأحد، 82 طالبا من أوائل الشهادات العامة بالإسكندرية (الثانوية العامة والدبلومات الفنية والإعدادية)، تشجيعا لهم وحثهم على بذل المزيد من التفوق والتقدم والارتقاء اسم مصر عاليا.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم تحت رعاية محافظ الإسكندرية، وبحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ونادية فتحى وكيل المديرية الجديد.

وخلال كلمته؛ أعرب المحافظ عن فخره بتواجده مع أبنائه المتفوقين بالشهادات العامة المختلفة، مؤكدا أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها القادمين وسيتم الاعتماد عليهم خلال السنوات القادمة.

وحث جميع الطلاب بالاجتهاد ومواصلة الجهد لكي يصلوا إلى أعلى المناصب، ووجههم بالحفاظ على هذا التفوق خلال دراستهم الجامعية وبعدها.

وأكد الشريف أن الإسكندرية حريصة على دعم الشباب والمتفوقين بها، وأنها على أتم الاستعداد لتلبية أي احتياجات لهم، موجها الشكر إلى جميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التعليم بالإسكندرية أنه تم تكريم 36 طالبا بالثانوية العامة بينهم 9 طلاب حصلوا على مراكز على مستوى الجمهورية، و12 طالبا بالدبلومات الفنية منهم الأول على الدبلومات الفنية المهنية، والأول والخامس للدبلومات الفنية لضعاف السمع، وكذلك 34 طالبا بالشهادة الإعدادية حصلوا على الدرجات النهائية.

وعلى هامش ذلك، افتتح محافظ الإسكندرية المعرض الخيري «سفراء الخير» الذي تنظمه إدارة شرق التعليمية، بالتنسيق مع المجتمع المدني لتوفير جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب الأكثر احتياجا، ويأتي المعرض في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن أولياء الأمور.

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الإسكندرية .. المحافظ: واصلوا الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب (صور)