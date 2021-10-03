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بعد جدل تغير ملامحها.. دنيا بطمة تكشف عن أغنيتها الجديدة «أنا عندي استعداد»

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بعد جدل تغير ملامحها.. دنيا بطمة تكشف عن أغنيتها الجديدة «أنا عندي استعداد» بعد جدل تغير ملامحها.. دنيا بطمة تكشف عن أغنيتها الجديدة «أنا عندي استعداد»

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كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن أغنيتها الجديدة «أنا عندي استعداد» التي تستعد لطرحها قريبا، ونشرت «دنيا» برومو الأغنية. ووجهت الشكر لجمهورها الذي وضعها في صدارة التريند بحسب وصفها بعد طرحها للبرومو وكتبت «شكرا لكل البطماويين».

كتبت عبر حسابها على موقع انستجرام :«جمهوري العزيز شكراً على مساندتكم ودعمكم وحبكم وهذا فقط برومو انتظروا الأغنية ستصدر قريباً».

وكشفت الفنانة دنيا بطمة عن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل تسببت في تغير كبير بملامح وجهها، مؤخرا وقالت أثناء لقائها مع برنامج «et بالعربي»: «لم أخضع لعمليات تجميل نهائيا، يمكن بعد المناطق سحبت منها الفيلر».

وأضافت «بطمة» متحدثة عن الصور الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «الحمد لله الصور محبوبة من الجميع وكل متابعيني سواء في المغرب أو خارجها بجميع بلاد الوطن العربي، وهذا دليل على محبة الناس».

يذكر أن صور دنيا بطمة أثارت جدلًا واسعًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها بملامح مختلفة عن شكلها المعتاد، حيث ظهرت منتفخة الوجه والجسد عن قوامها النحيل، ما أدى إلى حديث متابعيها عن إجرائها عمليات تجميل في أسنانها وذقنها وجسدها بل ولون بشرتها.

المصرى اليوم

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