«يطبق قريبا».. رئيس «صحة النواب» يكشف تفاصيل قانون التبرع بالأعضاء

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قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيتم قريبا تطبيق قانون التبرع بالأعضاء، وسيتم العمل مع الحكومة لإجراء أي تعديلات يحتاجها قانون 2010.

وأضاف حاتم، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه يوجد بعض المواد البسيطة بالقانون تحتاج التوضيح أمام المشرع حتى لا تحدث أزمة أثناء التنفيذ.

وأوضح: «خاطبنا الحكومة لإزالة كل المعوقات من أجل قانون التبرع بالأعضاء»، مشيرا إلى أن كل القوانين في الدول الإسلامية تجيز التبرع بالأعضاء، ولا توجد مؤسسة في الدولة تعترض على القانون.

وأكد حاتم أن بعض المواد في قانون زراعة الأعضاء يجب أن تكون واضحة من أجل نقل الأعضاء من المتوفى، ومن الممكن نقل القلب أو الرئة أو القرنية أو الكلى من شخص متوفى لإنقاذ حياة شخص آخر.