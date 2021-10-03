«الحى المتنقل».. خدمات محلية فى شوارع غرب القاهرة

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بدءًا بالزمالك، مرورًا بميدانى سعد زغلول وطلعت حرب، وصولًا إلى جاردن سيتى، يجوب أتوبيس «الحى المتنقل» مرة إلى مرتين أسبوعيًا شوارع منطقة حى القاهرة غرب، لتوفير الخدمات المحلية اللازمة للمواطنين بدلًا من اضطرارهم للتوجه إلى مقر الحى، خاصة فى ظل الظروف التى تفرضها جائحة كورونا .

داخل الأتوبيس الذى لا تتعدى مساحته بضعة أمتار، مركز تكنولوجى متكامل، يهدف لتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص المحال، وإعلانات أو واجهات المحال، وغيرها من خدمات الوحدات المحلية التابعة لحى غرب .

محمد محمد عثمان الإمام، رئيس حى القاهرة غرب، قال إن وزارة التنمية المحلية أطلقت هذه المبادرة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والوكالة الألمانية «جى.آى.زد» التى مولت المشروع بالأتوبيس قبل عامين، تماشيًا مع استراتيجية مصر 2030 التى تهدف لميكنة الهيئات والخدمات الحكومية .

ولفت إلى أن حى القاهرة غرب، وحى أشمون بالمنوفية ينفردان بهذه الخدمة، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية تخطط لتعميمها، عملًا بالتوجيهات الحكومية .