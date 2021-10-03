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في اليوم الثالث لمعرض الرياض الدولي .. هذه الكتب هي الأكثر مبيعًا

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130 ألف زائر حتى الآن .. والعارضون يحددون العشرة مجالات الأولى

في اليوم الثالث لمعرض الرياض الدولي .. هذه الكتب هي الأكثر مبيعًا

توحدت اهتمامات أكثر من 130 ألف زائر حتى اليوم الثالث لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021 ، وكادوا يجمعون على قائمة العشرة مجالات الأولى والتي قادت أصحاب دور النشر لجعلها في الأرفف الأمامية.

وتفصيلاً، في الوقت الذي تصدرت كتب تطوير الذات السنوات الماضية للمعارض، فقد أكد غالبية العارضين في حديثهم لـ"سبق" أن كتاب "الاقتصاد" على مختلف عناوينه ومشاربه ومؤلفيه هو الأكثر مبيعًا، فيما حلت السيرة الذاتية للشخصيات الشهيرة ثانيًا والرواية ثالثًا ودواوين الشعر رابعًا، وفي المركز الخامس تطوير الذات تلاه سادسًا السياسة، وقصص من التاريخ سابعًا، ثم التراجم ، وتاسعًا التربوية والنفسية، وفي المركز العاشر مؤلفات الجماعات والتيارات.

يُشار إلى معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 والمقام حاليًا في "واجهة الرياض" على طريق المطار يشهد حضورًا كبيرًا من الزوار، حيث سجل يوم الجمعة 40 ألف زائر والسبت 60 ألف زائر، ويتوقع أن يبلغ زوار اليوم الثالث "الأحد" 30 ألف زائر نظرًا لظروف الدراسة والعمل وأيضًا تعارضه مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بملهم.

في اليوم الثالث لمعرض الرياض الدولي .. هذه الكتب هي الأكثر مبيعًا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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