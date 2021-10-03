قوائم انتظار "التركيبات" في "طب أسنان" الطائف تتقلص لأيام بدلاً من سنوات

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من خلال خطة تحسينية انطلقت في بداية عام 2021

نجح مركز طب الأسنان التخصصي بمحافظة الطائف، في القضاء تماماً على قوائم الانتظار لـ"التركيبات الثابتة والمتحركة" من خلال خطة عمل مُتقنة، بعد أن وصلت المواعيد في ذلك المجال إلى أكثر من سنتين ونصف.

وأكد لـ"سبق" الدكتور أحمد غرم الله الزهراني، مدير مركز طب الأسنان، أن قوائم الانتظار في عيادات التركيبات المتحركة تجاوزت السنتين ونصف، مما دعاهم إلى إيجاد خطة شاملة للتقليص من قوائم الانتظار تسهيلاً على المرضى، لافتاً بأن المريض حالياً باستطاعته الحصول على أول موعد له خلال ٥ - ٧ أيام عمل في قسم التركيبات بشقيه الثابت والمتحرك مباشرةً، بعد التأكد من جاهزيته للتركيب.

وبين "الزهراني" أن الخطة التحسينية انطلقت في بداية عام ٢٠٢١ باستخدام منهجية Lean Six Sigma للجودة، والتي ركزت في المقام الأول برفع الكفاءة التشغيلية للعيادات، والتأكد من جاهزية المرضى للتركيب الثابت أو المتحرك، وإزالة الهدر بطرق إبداعية لم يتم فيها زيادة أي عيادات إضافية، وإنما تلخصت في تنظيم العمل في القسم والتواصل المستمر بإشراف الإدارة الطبية بقيادة الدكتور مهند عسيري، ورئيس قسم الاستعاضة السنية الدكتور عبدالرحمن الرزقي مع الأقسام الطبية الأخرى والمساندة ذات العلاقة لمتابعة الإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه فريق العمل.

وأشار إلى أن مركز طب الأسنان التخصصي بالطائف أطلق في بداية عام ٢٠٢١ عشرة مشاريع للجودة تهدف إلى تجويد الخدمات الطبية بالمركز، ورفع نسبة رضا المستفيد من خدماته، فيما العمل جار حالياً على تصفير قوائم انتظار أخرى بالمركز، وجعل المواعيد متاحة للمستفيدين خلال ١٠ أيام عمل كحدٍ أقصى في جميع التخصصات.



يُذكر أن مركز طب الأسنان التخصصي بالطائف احتفل بنجاح الخطة بحضور مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور فؤاد الثبيتي، والذي أشاد بما وصل إليه المركز من تطور، وسلم شهادات التقدير للمتميزين الذين ساهموا في هذا النجاح.

