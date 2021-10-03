جولة رقابية للموارد البشرية بـ"تبوك" بالتزامن مع بدء تطبيق قرارات التوطين

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الجولة سعت لتوعية أصحاب العمل والعاملين بأهداف القرار وإيضاح نِسَب التوطين

نفَّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم الأحد جولة رقابية بالتزامن مع بدء تطبيق قرارات التوطين للأنشطة "دور السينما، الأنشطة والمهن العقارية، التموينات، الأسواق المركزية، المطاعم والمقاهي".

وسعت الجولة إلى توعية أصحاب العمل والعاملين بأهداف القرار، وإيضاح نِسَب التوطين المطلوبة، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات والوظائف المتعلقة بقرار التوطين للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وشارك المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك منيف بن هابس الحربي في الجولات الميدانية التي شملت منشآت المطاعم والمقاهي والكوفيهات والتموينات وقطاع السينما ومكاتب العقار؛ للتأكد من التطبيق، والالتزام بالقرار الذي يأتي تماشيًا مع قرارات التوطين، وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.