أخبار عاجلة

موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14 -
جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة» -
بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور) -
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية -
جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التعادل يحسم قمة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي .. وتشيلسي يتصدر

Print
التعادل يحسم قمة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي .. وتشيلسي يتصدر التعادل يحسم قمة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي .. وتشيلسي يتصدر

التعادل يحسم قمة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي .. وتشيلسي يتصدر

خرج فريق ليفربول بالتعادل الإيجابي أمام ضيفه مانشستر سيتي 2/2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم السنغالي ساديو ماني التسجيل"للريدز" في الدقيقة 59، وأدرك لاعب خط الوسط الإنجليزي فيل فودين التعادل للضيوف بعد عشر دقائق.

ووضع النجم المصري محمد صلاح أصحاب الأرض في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 76 .

ورد النجم البلجيكي كيفين دي بروين بهدف التعادل في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي المتصدر، في المقابل، رفع مانشستر سيتي، حامل اللقب، رصيده إلى 14 نقطة، ويشغل المركز الثالث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول

موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول

موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول

موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول

الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين

الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين

قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي

قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي